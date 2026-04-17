🚨 ULTIM’ORA Paternò, incidente in via Stazione: intervento dell’ambulanza, coinvolti scooter e auto

PATERNO’ – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, in via Stazione, a Paternò, avvenuto intorno alle ore 20:15.

Secondo le prime informazioni, ancora da verificare, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due scooter e un’autovettura. L’impatto avrebbe richiamato l’attenzione dei residenti della zona.

Sempre secondo quanto riferito, uno dei due scooter sarebbe finito sullo spartitraffico, mentre l’altro sarebbe stato sbalzato quasi addosso a un veicolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi, lasciando poi l’area al termine dell’intervento.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte né l’esatta dinamica dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.