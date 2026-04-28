Misterbianco, Giusi Letizia Percipalle Assessore: con Manuel Sofia e Fabio Arena in maggioranza nuova fase politica per la città

Si apre una nuova fase politica al Comune di Misterbianco con il passaggio in maggioranza dei consiglieri comunali Giusi Letizia Percipalle, Manuel Sofia e Fabio Arena. Una scelta che si inserisce in un quadro più ampio, legato al rafforzamento del centrodestra nella provincia di Catania e alla costruzione di una linea amministrativa sempre più solida e coerente sul territorio.

Il percorso di ricomposizione politica del centrodestra trova oggi un punto di riferimento nell’azione del vicepresidente della Regione Siciliana, on. Luca Sammartino, protagonista di un lavoro politico orientato a consolidare una classe dirigente radicata nelle comunità locali e capace di sviluppare una visione amministrativa di lungo periodo.

In questo contesto si inserisce il passaggio politico dei tre consiglieri, con l’obiettivo di favorire una piena partecipazione ai processi decisionali e contribuire a una fase amministrativa improntata allo sviluppo del territorio.

L’intento è quello di rafforzare il dialogo con i livelli istituzionali sovracomunali e cogliere al meglio le opportunità disponibili, nell’interesse esclusivo della comunità.

Particolarmente significativa la scelta di Giusi Letizia Percipalle, la più votata in città e da anni punto di riferimento nel tessuto sociale locale. Attraverso il comitato civico “La Voce di Misterbianco”, da lei fondato, ha costruito nel tempo uno spazio di ascolto e partecipazione, portando all’attenzione delle istituzioni numerose istanze della comunità.

Un impegno che ha consentito di dare voce a molti cittadini, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio e istituzioni.

Negli ultimi quattro anni, Percipalle ha svolto il proprio ruolo in Consiglio comunale con equilibrio e autonomia di giudizio, sostenendo i provvedimenti ritenuti utili alla città e opponendosi a quelli non in linea con l’interesse dei cittadini. Un approccio che ha privilegiato il merito delle scelte rispetto alle appartenenze politiche.

Proprio in questa prospettiva, oggi assume un ruolo di maggiore responsabilità: Giusi Percipalle entrerà in giunta con l’incarico di Assessore, rappresentando il gruppo politico riconducibile all’on. Sammartino. Accanto a lei, anche i consiglieri Manuel Sofia e Fabio Arena hanno scelto di contribuire a rafforzare un percorso amministrativo orientato alla stabilità e alla concretezza.

«Ho sempre interpretato il mio ruolo con autonomia e senso delle istituzioni – afferma Giusi Percipalle – sostenendo ciò che ritenevo giusto per Misterbianco e opponendomi a ciò che non lo era. Oggi questa scelta nasce dalla volontà di continuare a lavorare con ancora maggiore responsabilità per la città, dentro una visione politica più ampia che guarda al futuro del nostro territorio».

Nei comuni come Misterbianco, dove l’azione amministrativa incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, la politica è chiamata a superare le contrapposizioni per costruire convergenze utili alla comunità.

Il passaggio dei tre consiglieri rappresenta dunque una scelta di prospettiva, che mira a rafforzare la stabilità amministrativa della città e a collocare Misterbianco dentro un progetto politico territoriale più ampio.

Perché quando la politica mette al centro la comunità e le sue opportunità di crescita, le polemiche lasciano il tempo che trovano: resta la responsabilità di costruire il futuro della città.