Paternò, inaugurata la stele e piantato l’ulivo in memoria dell’avv. Pippo Virgillito

Paternò ha reso omaggio all’avv. Pippo Virgillito con una cerimonia partecipata e sentita che si è svolta a un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Siciliantica in sinergia con il Comune, ha visto la posa di una stele commemorativa che porta la firma per la parte tecnica dell’Ing. Angelo Amato e per quella artistica del maestro Barbaro Messina.

Piantato, inoltre, un albero di ulivo, simbolo di memoria e continuità, sotto le note musicali di Ennio Morricone suonate dal violinista Giuseppe Millesi.

Numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e dell’associazionismo locale hanno preso parte all’evento, testimoniando il forte legame tra l’avv. Pippo Virgillito e la comunità paternese.

Presenti, fra gli altri, i commissari straordinari Santi Giuffrè e Rosanna Mallemi.

Durante la cerimonia sono stati ricordati l’impegno di un avvocato ma che è stato scrittore, storico, uomo impegnato nella tutela del patrimonio storico e culturale. Instancabile la sua attività di divulgazione.

Significativi gli interventi che hanno ripercorso la figura di Pippo Virgillito non solo come professionista, ma anche come punto di riferimento culturale e civile. A seguire, la messa a dimora dell’ulivo ha rappresentato un gesto simbolico rivolto alle future generazioni, affinché il suo esempio continui a radicarsi nel territorio. Molti i giovani, soprattutto alunni e studenti.

«Ricordare Pippo Virgillito significa custodire e tramandare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità», è stato sottolineato nel corso degli interventi, evidenziando come il suo operato abbia lasciato un segno duraturo nella valorizzazione dell’identità locale.

La manifestazione si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando quanto la memoria dell’avvocato Pippo Virgillito resti viva nella città che ha tanto contribuito a raccontare e valorizzare.