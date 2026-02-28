Paternò, sacchi di rifiuti e materassi sui marciapiedi: protestano i residenti del centro
Cumuli di rifiuti, sacchi lasciati sui marciapiedi e perfino ingombranti abbandonati lungo la strada. È questa la situazione segnalata da alcuni cittadini nel centro di Paternò, in una zona a pochi passi dalla centralissima piazza Regina Margherita.
Secondo quanto riferito dai residenti, da diverso tempo l’area si presenta con rifiuti accumulati sui marciapiedi, creando cattivi odori, problemi igienici e un forte disagio per chi vive o transita nella zona.
La segnalazione riguarda in particolare la zona alle spalle della banca Credem, nel punto conosciuto dai paternesi come “a Chiamata” o “Urna”, a breve distanza dai cosiddetti “Quattro Canti”, nel cuore del centro storico cittadino.
Dalle immagini inviate alla nostra redazione si notano sacchi di spazzatura, oggetti abbandonati e rifiuti ingombranti, tra cui materiali domestici e altri scarti lasciati lungo i marciapiedi.
Una situazione che, secondo i residenti, oltre al degrado visivo rischia anche di favorire la presenza di insetti e animali, aggravando il problema igienico.
Per questo motivo i cittadini chiedono un intervento di pulizia e controlli più frequenti nella zona, così da evitare che episodi simili continuino a ripetersi, soprattutto in un’area centrale della città frequentata ogni giorno da residenti e passanti.