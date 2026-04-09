Paternò, ennesimo incidente sulla salita Tre Case: strada chiusa con ordinanza ma si continua a passare

PATERNÒ – Ancora un incidente lungo la salita delle Tre Case, una delle arterie più critiche del territorio. Nella mattinata di oggi, 9 aprile 2026, un’auto è finita fuori strada dopo aver urtato un masso presente lungo il percorso già fortemente dissestato.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe incontrato buche profonde lungo la carreggiata. Nel tentativo di liberare il mezzo, facendo retromarcia, avrebbe perso il controllo a causa delle condizioni dell’asfalto, finendo fuori strada.

🚧 Strada chiusa ma ancora percorsa

Dalla Polizia Municipale di Paternò arriva una posizione netta. L’ispettore ha ribadito che la strada è ufficialmente chiusa al traffico perché pericolosa.

Chi decide di attraversarla, dunque, lo fa assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti.

⚠️ Transenne spostate e rischio continuo

Nonostante il divieto, molti automobilisti continuano a utilizzare la salita delle Tre Case, spesso per evitare percorsi alternativi più lunghi. Una situazione aggravata dal fatto che le transenne vengono frequentemente rimosse o spostate, rendendo di fatto inutile la chiusura.

🕳️ Un percorso ormai impraticabile

La strada si presenta in condizioni disastrose:

asfalto completamente distrutto

buche profonde e diffuse

presenza di detriti e massi

Un quadro che rappresenta un pericolo concreto per automobilisti e motociclisti.

🔴 Emergenza aperta e appello

L’ennesimo episodio conferma una situazione ormai fuori controllo. Il rischio è che incidenti simili possano ripetersi ancora, con conseguenze anche più gravi.

Per questo motivo, cittadini e automobilisti lanciano un appello urgente alle autorità competenti:

👉 servono provvedimenti immediati

👉 e soprattutto l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile

Intervenire non è più rinviabile, prima che si verifichino episodi ancora più gravi.

📩 Se hai segnalazioni o foto della zona, puoi inviarle alla redazione di 95047.