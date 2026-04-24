Via Libertà, allarme gas a Paternò: intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, tutto rientrato

Paternò, allarme fuga di gas in via Libertà: intervengono i Vigili del Fuoco, traffico rallentato

Momenti di apprensione questa mattina a Paternò, in via Libertà, dove intorno alle ore 12 è scattato un allarme per una presunta fuga di gas che ha fatto temere il peggio tra residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente avviato tutte le verifiche tecniche necessarie per accertare l’eventuale presenza di perdite o situazioni di pericolo. L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di controllo, con particolare attenzione agli edifici e alle attività presenti nella zona.

Fortunatamente, dopo un’attenta ispezione, non è stata riscontrata alcuna fuga di gas né anomalie negli impianti che potessero rappresentare un rischio per la popolazione.

L’allarme si è quindi rivelato infondato.

Durante l’intervento, la zona ha comunque subito rallentamenti alla circolazione veicolare, necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e per evitare l’accesso ai mezzi non autorizzati.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha gestito il traffico e garantito la viabilità

Nonostante lo spavento iniziale, la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

L’episodio conferma comunque l’importanza della tempestività dei soccorsi, che anche in caso di falso allarme consentono di garantire la massima sicurezza ai cittadini e di escludere con certezza ogni possibile pericol