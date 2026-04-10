🚨 ULTIM’ORA Paternò, scontro tra due auto in via Fiume: una finisce contro un muro, 3 feriti
🚨 ULTIM’ORA Paternò, scontro tra due auto in via Fiume: una finisce contro un muro, 3 feriti
PATERNO’ – Incidente nel pomeriggio di oggi, 10 aprile 2026, in via Fiume, nei pressi dell’incrocio con via Monfalcone, dove si è verificato un violento incidente stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture – una Mercedes A170 e una Fiat 500 – si sono scontrate con grande violenza.
L’impatto è stato particolarmente forte: uno dei veicoli ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro di un’abitazione, aumentando ulteriormente la gravità della scena.
Immediato l’intervento dei soccorsi, con tre ambulanze giunte sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure ai coinvolti.
Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite. Al momento non si conoscono le loro condizioni né le prognosi.
Sul posto è presente la Polizia Municipale di Paternò, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il tratto finale di via Fiume è stato chiuso al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.
🔴 Situazione in aggiornamento