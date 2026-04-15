Paternò, casa abbandonata trasformata in discarica: residenti esasperati in via Truglio

PATERNO’ – Una casa abbandonata trasformata in una discarica. È quanto segnalano alcuni residenti di via Truglio, dove da oltre due anni un immobile versa in condizioni di totale degrado, con rifiuti accumulati sia all’interno che all’ingresso.

A denunciare la situazione sono gli stessi cittadini della zona, che parlano di una condizione ormai insostenibile. Secondo quanto riferito, l’abitazione risulterebbe abbandonata da tempo e progressivamente riempita di spazzatura, con cumuli che nel tempo sono diventati sempre più voluminosi.

“Abbiamo già segnalato al Comune – spiegano i residenti – ma non abbiamo visto alcun intervento di pulizia. Anzi, la situazione è peggiorata: oggi la spazzatura è ancora più alta”.

Dalle immagini inviate si notano sacchi, scarti domestici e materiali vari accatastati fino quasi a bloccare l’accesso all’immobile, con evidenti segni di degrado anche nella struttura esterna.

La presenza prolungata di rifiuti in un’area urbana solleva inevitabili timori. I residenti segnalano il rischio di problemi igienico-sanitari, soprattutto con l’aumento delle temperature, oltre alla possibile presenza di insetti e roditori.

Non solo: resta anche il dubbio sulle condizioni statiche dell’edificio, che appare in stato di abbandono e potrebbe rappresentare un ulteriore pericolo.

La richiesta: intervento urgente

I cittadini chiedono un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per:

la rimozione dei rifiuti

la messa in sicurezza dell’immobile

controlli per evitare nuovi abbandoni

Al momento non è chiaro se l’area sia privata o già oggetto di procedimenti, ma i residenti chiedono risposte concrete dopo ripetute segnalazioni rimaste, finora, senza esito.

La situazione in via Truglio resta quindi aperta, con i cittadini che chiedono attenzione e interventi rapidi per riportare decoro e sicurezza nella zona.