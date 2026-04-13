🔴 PATERNÒ – Una scia luminosa nei cieli, segnalazioni da tutto il comprensorio: mistero all’alba

Una scia luminosa ha attraversato il cielo nelle prime ore di oggi sopra Paternò, lasciando senza parole decine di cittadini. Ma le segnalazioni non si fermano qui: avvistamenti simili stanno arrivando anche da diversi comuni del comprensorio, segno che il fenomeno potrebbe essere stato visibile su un’area molto più ampia.

Il fenomeno, ben visibile anche ad occhio nudo, è stato immortalato in diversi video: una luce intensa seguita da una lunga scia, con più frammenti incandescenti che sembrano separarsi lungo la traiettoria.

Al momento non ci sono conferme ufficiali. Le ipotesi più accreditate parlano di:

una meteora particolarmente luminosa,

oppure qualcosa di più raro, come il rientro di oggetti dallo spazio.

A colpire è proprio la frammentazione della scia, un dettaglio che rende l’evento ancora più spettacolare e, per certi versi, insolito.

🌍 Avvistamenti diffusi

Oltre a Paternò, le segnalazioni stanno arrivando da varie zone del territorio circostante. In questi casi, infatti, la visibilità può estendersi anche per centinaia di chilometri, rendendo possibile l’osservazione da più località contemporaneamente.

📲 Raccolta segnalazioni

La redazione di 95047.it invita chi ha visto la scena a inviare foto e video, indicando luogo e orario:

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