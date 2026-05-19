Biancavilla, primo prelievo multiorgano in ospedale

Prelevati fegato, reni e cornee da una donna che aveva scelto di donare gli organi salvando più vite.

Eseguito all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla il primo prelievo multiorgano del nosocomio. L'intervento ha consentito il prelievo di fegato, reni e cornee da una donna che aveva espresso in vita la volontà di donare gli organi.

"La scelta compiuta dalla donatrice - afferma dichiara il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio - rappresenta un esempio di grande valore civile e umano. Ai familiari desideriamo esprimere vicinanza per il momento che hanno affrontato.

Questo risultato conferma il percorso di crescita che l'Asp di Catania sta portando avanti nell'ambito della rete donazione-trapianti, ma anche la diffusione di una cultura della donazione sempre più consapevole nel nostro territorio e l'impegno dell'Azienda nel dare il proprio contributo al sistema regionale di donazione e trapianti"

La procedura di donazione, ricostruisce l'Asp in una nota, è stata seguita dall'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Biancavilla, diretta da Antonio Magrì, in collaborazione con la direzione medica del presidio, guidata da Giovanni Bandieramonte, con il supporto del coordinatore locale per i trapianti, Vincenzo Valastro, di Giuseppina Furnari, dirigente medico di Rianimazione, e con il coordinamento del Centro regionale trapianti.

Fondamentale anche il supporto del personale infermieristico del blocco operatorio e della Terapia Intensiva, che hanno seguito tutte le fasi della procedura.

"Un percorso di donazione richiede competenze cliniche, organizzazione e piena integrazione tra professionalità diverse - sottolinea il direttore sanitario dell'Asp di Catania, Giovanni Francesco Di Fede - e il risultato raggiunto a Biancavilla conferma il livello di maturazione raggiunto dalla rete aziendale nella gestione di procedure ad alta complessità assistenziale.

A tutti i professionisti coinvolti va il ringraziamento dell'Azienda per il lavoro svolto e la qualità dell'assistenza garantita".