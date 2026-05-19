🔴 Paternò, allarme piccoli atti vandalici: auto trovate con le gomme sgonfie

Segnalazioni da via Rizzo e via Vittorio Emanuele: un gruppo di ragazzini avrebbe preso di mira le vetture parcheggiate.

Nuove segnalazioni arrivano dal centro di Paternò, dove alcuni residenti hanno contattato la redazione di 95047.it per denunciare una serie di piccoli atti vandalici che starebbero creando disagi tra gli automobilisti.

Secondo quanto riferito da diversi cittadini, negli ultimi giorni alcune auto parcheggiate sarebbero state trovate con le gomme completamente sgonfie. Gli episodi sarebbero avvenuti in particolare tra via Rizzo e via Vittorio Emanuele, nella zona nei pressi della villa comunale.

Stando alle testimonianze raccolte, ad agire sarebbe un gruppo di ragazzini che si muoverebbe in bicicletta tra le strade del centro cittadino. Alcuni residenti parlano di giovani apparentemente molto piccoli, forse di circa 10 anni, che dopo aver preso di mira le vetture si allontanerebbero rapidamente dalla zona..

Al momento non risultano denunce ufficiali alle forze dell’ordine, ma cresce la richiesta di maggiori controlli soprattutto nelle ore pomeridiane, fascia oraria nella quale sarebbero stati notati più volte i presunti responsabili.

Secondo quanto segnalato dai residenti, le gomme non verrebbero tagliate né danneggiate in modo permanente, ma semplicemente sgonfiate.

Un gesto che, pur non provocando gravi danni ai pneumatici, starebbe comunque causando notevoli disagi ai proprietari delle auto coinvolte.

L’episodio riaccende anche il dibattito sull’educazione dei più giovani al rispetto degli spazi pubblici e dei beni altrui, tema sempre più discusso da cittadini e famiglie del territorio.