Disagi e lunghe code sulla SS284 tra Paternò e Santa Maria di Licodia

Giornata difficile oggi 19 maggio sulla superstrada 284: lavori in corso e lunghe code in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia

Giornata complicata oggi, lunedì 19 maggio 2026, lungo la Strada Statale 284 nel tratto compreso tra Paternò e Santa Maria di Licodia, dove si stanno registrando forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori in corso.

Secondo quanto segnalato da diversi automobilisti e confermato anche dalle mappe del traffico in tempo reale, la circolazione sta subendo pesanti disagi soprattutto nelle ore di punta, con veicoli incolonnati per centinaia di metri e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

I rallentamenti interessano in particolare la zona tra lo svincolo di Santa Maria di Licodia e il tratto in prossimità di Paternò, dove è presente un restringimento della carreggiata dovuto agli interventi stradali.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza, rispettare la segnaletica temporanea e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Al momento non si segnalano incidenti, ma soltanto rallentamenti legati ai lavori in corso.