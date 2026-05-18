Paternò, A.M.A. assume 4 letturisti contatori: ecco come candidarsi
Aperta la selezione gestita da Etjca per quattro letturisti contatori da impiegare sul territorio di Paternò: richiesti diploma ed esperienza nel settore
Nuova opportunità di lavoro a Paternò. A.M.A. S.p.A. ha avviato una selezione per la ricerca di 4 letturisti contatori da impiegare sul territorio comunale per le attività di rilevazione dei consumi idrici. La selezione è gestita dall’agenzia per il lavoro Etjca Group.
Le figure selezionate si occuperanno della lettura dei contatori seguendo itinerari stabiliti e registrando i dati rilevati tramite strumenti digitali e dispositivi elettronici dedicati. L’attività verrà svolta principalmente sul territorio del Comune di Paternò.
Tra i requisiti richiesti figurano:
diploma di scuola superiore;
esperienza pregressa nel ruolo di letturista;
conoscenza del territorio;
disponibilità agli spostamenti e al lavoro all’aperto;
domicilio a Paternò o nelle zone limitrofe.
Secondo quanto pubblicato nell’annuncio ufficiale, il contratto previsto è a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga. L’inquadramento sarà regolato dal CCNL Unico Gas-Acqua – Livello 1, con orario full time di 38 ore settimanali.
L’annuncio rappresenta una nuova occasione occupazionale per il territorio paternese, soprattutto per chi ha già maturato esperienza nel settore delle letture contatori e dei servizi esterni.
Per inviare la candidatura è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato online da Etjca: