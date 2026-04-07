Paternò, il paternese Gabriele Costa confermato Team Manager di We Beach Catania per il 2026
Paternò, il paternese Gabriele Costa confermato Team Manager di We Beach Catania per il 2026
Importante conferma in casa We Beach Catania in vista della stagione 2026: il paternese Gabriele Costa continuerà a ricoprire il ruolo di Team Manager della squadra.
Una scelta nel segno della continuità, che punta su esperienza, passione e conoscenza dell’ambiente sportivo, elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.
A ufficializzare la notizia è stata la stessa società attraverso un post, in cui viene sottolineato il valore umano e professionale di Costa:
“Esperienza e cuore sportivo al servizio della squadra. Il futuro di We Beach passa dalla professionalità e dalla passione di chi vive questo sport ogni giorno. Avanti insieme, Gabriele!”
Per il paternese si tratta dunque di una nuova importante conferma, segno della fiducia costruita nel tempo all’interno della società.
Un riconoscimento che premia il lavoro svolto e che rappresenta anche motivo di orgoglio per la città di Paternò, sempre più presente nel panorama sportivo.