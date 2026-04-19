Paternò, cavalla travolta e uccisa sulla “vecchia” SS121 in zona Schettino: ferito il conducente del mezzo

AGGIORNAMENTO

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nella notte lungo la “vecchia” SS121, in zona Schettino. A differenza delle prime informazioni, il conducente dell’auto coinvolta è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Il mezzo, inoltre, sarebbe rimasto sul posto anche durante le fasi successive ai rilievi.

Restano confermate le circostanze del dramma: una cavalla è stata travolta e uccisa intorno alla mezzanotte, morendo dissanguata dopo il violento impatto. L’animale, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere fuggito da una proprietà privata correndo lungo le strade periferiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nicolosi e la Polizia Locale, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. La cavalla, priva di microchip, non è al momento identificabile.

Dramma nella notte lungo la “vecchia” Strada Statale 121, in territorio di Paternò, in zona Schettino. Una cavalla è stata investita e uccisa da un mezzo in transito. L’impatto, avvenuto intorno alla mezzanotte, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’animale, morto dissanguato sul manto stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il quadrupede potrebbe essere fuggito da una proprietà privata, per poi correre lungo alcune strade periferiche probabilmente in preda al panico, fino al tragico impatto con un veicolo. Del mezzo coinvolto, al momento, non vi sarebbe alcuna traccia.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire sia al conducente del veicolo sia al proprietario dell’animale.

Un elemento che complica ulteriormente le verifiche è l’assenza di microchip: la cavalla, infatti, non risulta identificabile e non è stato possibile risalire al proprietario.

Per consentire la ripresa della circolazione, durante la notte la carcassa dell’animale è stata rimossa dalla carreggiata e spostata ai margini di una stradina laterale, in attesa dell’intervento di una ditta specializzata per la rimozione definitiva.

L’episodio riaccende l’attenzione sul pericolo rappresentato dalla presenza di animali vaganti lungo le arterie principali, soprattutto nelle ore notturne, con rischi elevati per la sicurezza degli automobilisti. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda.