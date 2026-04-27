Santa Maria di Licodia. Non si fermano all’alt e tentano la fuga: bloccati dai Carabinieri con droga e denaro

Non si sono fermati all’alt imposto dai Carabinieri e hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga ad alta velocità in direzione Biancavilla. Protagonisti due giovani, rispettivamente di 24 e 19 anni, residenti a Santa Maria di Licodia e Adrano, il più grande dei due con precedenti penali, arrestati in flagranza dai militari della Sezione Radiomobile di Paternò per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio si è sviluppato nelle ore di servizio perlustrativo, quando la “gazzella” ha intimato l’alt a un’utilitaria con a bordo i due, ricevendo però una repentina accelerazione in risposta. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso dopo poche centinaia di metri grazie alla prontezza dei militari, che sono riusciti a bloccare il veicolo in condizioni di sicurezza.

Identificati i due occupanti del veicolo, è scattata la perquisizione che ha consentito di accertare come il conducente 24enne detenesse 6 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 6 grammi, unitamente a 320 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Anche il passeggero è stato trovato in possesso di droga, in particolare 1 grammo di marijuana e, quindi anche per lui, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattato l’arresto.

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al L.A.S.S. per gli accertamenti di laboratorio, mentre il denaro è stato sequestrato e custodito in attesa di versamento al Fondo Unico Giustizia.