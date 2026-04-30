Incidente questa mattina tra San Pietro Clarenza e San Giovanni Galermo: scooter a terra, soccorsi sul posto

SAN PIETRO CLARENZA / CATANIA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, 30 aprile 2026, lungo la strada che collega San Pietro Clarenza a San Giovanni Galermo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo a due ruote – presumibilmente uno scooter – è finito sull’asfalto. Non è al momento chiaro se nell’impatto sia rimasta coinvolta anche un’auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con i sanitari impegnati nelle operazioni di soccorso. Presenti anche alcune persone che hanno prestato i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Dalla foto si nota il mezzo a terra al centro della carreggiata e un veicolo fermo nelle vicinanze, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire.

Possibili rallentamenti alla viabilità nella zona, arteria molto utilizzata per i collegamenti tra i centri pedemontani e la periferia nord di Catania, in particolare verso il quartiere di San Giovanni Galermo

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

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