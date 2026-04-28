Paternò, sparito pinscher di 3 anni: “È tutto ciò che ci resta di Riccardo”, ricompensa per chi lo riporta a casa

PATERNÒ – Ore di angoscia per una famiglia che da questa mattina è alla ricerca del proprio cagnolino, un piccolo pinscher toy di circa 3 anni, allontanatosi da casa intorno alle 8:40.

Il cane apparteneva a Riccardo Gorgone, scomparso nel 2023 in seguito a un tragico incidente stradale. Un legame speciale che, ancora oggi, unisce profondamente la famiglia all’animale, considerato molto più di un semplice cane.

A lanciare l’appello è la sorella Giusy, che con parole cariche di emozione chiede l’aiuto di tutta la comunità:

“Lo abbiamo cercato ovunque per tutta la giornata, ma senza risultato. Per noi è parte della famiglia, è un pezzo di Riccardo che è rimasto con noi. Vi preghiamo, aiutateci a ritrovarlo.”

Al momento della scomparsa, il cagnolino non indossava alcun collare o accessorio. Tuttavia, è dotato di microchip, elemento fondamentale per la sua identificazione.

La famiglia lancia anche un messaggio chiaro:

“Chiunque lo abbia trovato o preso sappia che è identificabile. Chiediamo solo di riportarlo a casa. Siamo disposti anche a offrire una ricompensa, pur di riabbracciarlo.”

L’appello è rivolto a tutti i cittadini: chiunque abbia visto il cane o abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti il prima possibile.

👉 Condividere può fare la differenza. Aiutiamo questa famiglia a ritrovare il loro piccolo amico.