Cane smarrito tra Paternò e Ragalna: probabilmente spaventata dai botti di Capodanno
01 gennaio 2026 18:36
PATERNO'. Cane smarrito o abbandonato alla Villa Moncada: scatta l’appello per aiutarlo
25 novembre 2025 16:33
Paternò, smarrita la cagnolina “Mia” in contrada Tre Fontane: offerta ricompensa a chi la trova
07 ottobre 2025 17:16
Paternò – Smarrito pastore tedesco in contrada Scalilli: si chiama Thor
07 ottobre 2025 10:36
Scomparsa a Paternò una cane Corso di un anno: si cerca nella zona di via Sardegna
01 ottobre 2025 16:59
SOS Animali – Cane smarrito in zona Raisa, tra Paternò e Biancavilla
19 settembre 2025 17:51
Paternò, avvistato cane lupo cecoslovacco in zona Cappuccini: appello per ritrovare il proprietario
13 settembre 2025 19:30
PATERNÒ. Meticcia scomparsa in zona Cimitero Nuovo, ricompensa per chi la ritrova
19 agosto 2025 10:04
Smarrito cane Chow Chow a Contrada Tre Fontane: l’appello della proprietaria
05 agosto 2025 15:00
PATERNÒ, SMARRITO PAPPAGALLO AYRTON IN ZONA VILLETTA: OFFERTA RICOMPENSA A CHI LO RITROVA
24 luglio 2025 10:06
PATERNO'. APPELLO URGENTE: BARBONCINO BIANCO RASATO SCOMPARSO – RICOMPENSA PER CHI LO TROVA
12 luglio 2025 17:27
RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA
26 giugno 2025 19:40
COCORITA SMARRITO A PATERNÒ, ZONA CHIESA SANTA RITA: AIUTATECI, OFFRIAMO UNA RICOMPENSA
24 giugno 2025 16:19
GATTINA SMARRITA A PATERNÒ, L’APPELLO DI UNA CITTADINA: “AIUTATEMI A RITROVARLA”
13 giugno 2025 16:38
Cane smarrito in Contrada Schettino: appello per una bulldog francese
30 maggio 2025 19:55
CUCCIOLO SMARRITO ALLA RAGIONERIA DI PATERNÒ: L’APPELLO PER RITROVARNE I PROPRIETARI
05 maggio 2025 16:17
Cagnolino smarrito a Paternò: appello per ritrovare la sua famiglia
29 aprile 2025 20:22
SOS ANIMALI: CUCCIOLO DI ROTTWEILER IN PERICOLO SULLA EX STATALE 121
23 marzo 2025 17:55
PATERNO'. DISPERATO APPELLO PER TITTY: OFFRESI RICOMPENSA PER IL SUO RITROVAMENTO
19 marzo 2025 22:09