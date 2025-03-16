95047

Notizie SOS Animali

Cane smarrito tra Paternò e Ragalna: probabilmente spaventata dai botti di Capodanno

01 gennaio 2026 18:36

PATERNO'. Cane smarrito o abbandonato alla Villa Moncada: scatta l’appello per aiutarlo

25 novembre 2025 16:33

Paternò, smarrita la cagnolina “Mia” in contrada Tre Fontane: offerta ricompensa a chi la trova

07 ottobre 2025 17:16

Paternò – Smarrito pastore tedesco in contrada Scalilli: si chiama Thor

07 ottobre 2025 10:36

Scomparsa a Paternò una cane Corso di un anno: si cerca nella zona di via Sardegna

01 ottobre 2025 16:59

SOS Animali – Cane smarrito in zona Raisa, tra Paternò e Biancavilla

19 settembre 2025 17:51

Paternò, avvistato cane lupo cecoslovacco in zona Cappuccini: appello per ritrovare il proprietario

13 settembre 2025 19:30

PATERNÒ. Meticcia scomparsa in zona Cimitero Nuovo, ricompensa per chi la ritrova

19 agosto 2025 10:04

Smarrito cane Chow Chow a Contrada Tre Fontane: l’appello della proprietaria

05 agosto 2025 15:00

PATERNÒ, SMARRITO PAPPAGALLO AYRTON IN ZONA VILLETTA: OFFERTA RICOMPENSA A CHI LO RITROVA

24 luglio 2025 10:06

PATERNO'. APPELLO URGENTE: BARBONCINO BIANCO RASATO SCOMPARSO – RICOMPENSA PER CHI LO TROVA

12 luglio 2025 17:27

RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA

26 giugno 2025 19:40

COCORITA SMARRITO A PATERNÒ, ZONA CHIESA SANTA RITA: AIUTATECI, OFFRIAMO UNA RICOMPENSA

24 giugno 2025 16:19

GATTINA SMARRITA A PATERNÒ, L’APPELLO DI UNA CITTADINA: “AIUTATEMI A RITROVARLA”

13 giugno 2025 16:38

Cane smarrito in Contrada Schettino: appello per una bulldog francese

30 maggio 2025 19:55

CUCCIOLO SMARRITO ALLA RAGIONERIA DI PATERNÒ: L’APPELLO PER RITROVARNE I PROPRIETARI

05 maggio 2025 16:17

Cagnolino smarrito a Paternò: appello per ritrovare la sua famiglia

29 aprile 2025 20:22

SOS ANIMALI: CUCCIOLO DI ROTTWEILER IN PERICOLO SULLA EX STATALE 121

23 marzo 2025 17:55

PATERNO'. DISPERATO APPELLO PER TITTY: OFFRESI RICOMPENSA PER IL SUO RITROVAMENTO

19 marzo 2025 22:09

SOS ANIMALI . CAGNOLINO RITROVATO IN ZONA VIA TAORMINA: AIUTIAMOLO A TROVARE IL SUO PADRONE

16 marzo 2025 19:10