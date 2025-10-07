Paternò, smarrita la cagnolina “Mia” in contrada Tre Fontane: offerta ricompensa a chi la trova

PATERNÒ – Appello urgente per ritrovare Mia, una cagnolina di razza segugio smarritasi nel pomeriggio di sabato 5 ottobre 2025, intorno alle ore 14:30, nella zona di contrada Tre Fontane.L’animale è d...

L’animale è di colore marroncino, microchippato e regolarmente registrato. La proprietaria è molto preoccupata e chiede la collaborazione di tutti per ritrovarla al più presto.

Chiunque la avvistasse o la trovasse è pregato di contattare immediatamente il numero 346 9462702 (anche su WhatsApp).

È prevista una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.

Ogni segnalazione può essere utile: si invita la cittadinanza a condividere l’appello per aiutare la famiglia di Mia a riabbracciarla al più presto.