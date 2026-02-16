Grave incidente sul lavoro a Belpasso: operaio di 50 anni cade dal cestello di un muletto, è in gravi condizioni

Ancora una volta avevamo segnalato e avevamo chiesto interventi. Oggi contiamo un lavoratore in gravi condizioni”. È questo il commento di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Cgil di Catania alla notizia di un nuovo, grave incidente sul lavoro.

Un operaio di 50 anni, con contratto in somministrazione, è infatti precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre svolgeva operazioni di inventario all’interno della piattaforma logistica di Ergon Spa, azienda della distribuzione organizzata collegata al marchio Despar, a Belpasso.

L’incidente si è verificato ieri, domenica, intorno a mezzogiorno.

L’uomo è caduto dal cestello di un muletto ed è attualmente in condizioni critiche.

Secondo quanto ricostruito, il lavoratore stava operando in quota attraverso una pratica di sospensione autorizzata e voluta dall’azienda.

Per le organizzazioni sindacali tale modalità non era necessaria e rappresenta una scelta organizzativa che esponeva a rischi evidenti.

Negli anni la Filcams Cgil ha più volte denunciato le precarie condizioni di sicurezza presenti nella struttura, arrivando a segnalare formalmente la situazione all’ASP competente e allo SPRESAL, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, organo delle ASL che vigila sulla sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.

“Le segnalazioni del nostro sindacato evidenziavano criticità organizzative e operative che, a nostro giudizio, richiedevano interventi immediati.

Non siamo dunque di fronte a una fatalità – dichiarano congiuntamente i segretari generali del Nidil Cgil, Giuseppe Campisi, diFilcams Cgil Davide Foti e di Cgil Catania, Carmelo De Caudo – ma all’ennesimo episodio che dimostra come la sicurezza non possa essere trattata come un adempimento formale.

Quando si ignorano le segnalazioni e si autorizzano pratiche non indispensabili che comportano rischi in quota, il confine tra routine e tragedia si assottiglia pericolosamente.”

I sindacati chiedono che venga fatta piena luce sull’accaduto, accertando responsabilità e verificando il rispetto rigoroso delle normative in materia di salute e sicurezza.

È indispensabile un intervento immediato degli organi ispettivi e un confronto urgente con l’azienda.