Allerta Meteo Aeronautica Militare: vento forte e mareggiate, rischio anche in Sicilia

Allerta meteo fino a domani, martedì 17 febbraio 2026, per vento forte e mareggiate in diverse regioni d’Italia. Tra le aree interessate anche la Sicilia, dove sono previste raffiche intense dai quadranti occidentali e condizioni marine difficili, soprattutto lungo le coste esposte.

In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle ore 13 di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi”.

Di seguito il comunicato integrale.

---

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 16/02/26. Persistono fino alla serata di domani, martedì 17 febbraio 2026:

vento forte di föhn, con raffiche fino a burrasca forte su Valle d’Aosta ed aree alpine del Piemonte;

vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna, coste ed isole della Toscana, in estensione dalla serata anche alle restanti aree costiere di Lazio e Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in successiva estensione dalla seconda parte del mattino di domani, martedì 17 febbraio 2026, anche a Molise e Puglia;

Mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre:

dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, e fino alle prime ore di domani, martedì 17 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ligure;

dalle prime ore e fino a termine giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato su mare di Sardegna, Tirreno centromeridionale, Stretto di Sicilia e Ionio, in estensione dalla seconda parte del mattino di domani anche al basso Adriatico“.

---

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento