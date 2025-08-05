Smarrito cane Chow Chow a Contrada Tre Fontane: l’appello della proprietaria

Un cane di razza Chow Chow, maschio, di nome Leone, è stato smarrito nella mattinata di martedì 5 agosto 2025, intorno alle ore 11, nella zona di Contrada Tre Fontane.L’animale è di colore crema, tagl...

Un cane di razza Chow Chow, maschio, di nome Leone, è stato smarrito nella mattinata di martedì 5 agosto 2025, intorno alle ore 11, nella zona di Contrada Tre Fontane.

L’animale è di colore crema, taglia grande, e presenta come caratteristica distintiva la presenza del microchip. È un cane dal carattere affettuoso ma, trovandosi in una situazione di smarrimento, potrebbe essere spaventato; si raccomanda quindi di avvicinarlo con calma.

Il cane è regolarmente registrato all’anagrafe canina.

Chi dovesse avvistarlo o trovarlo è pregato di contattare immediatamente il numero 348 798 7465, anche tramite WhatsApp.

La proprietaria rivolge un appello a tutta la comunità affinché l’annuncio venga condiviso il più possibile, nella speranza di riportare al più presto a casa il suo amico a quattro zampe.