Scomparsa a Paternò una cane Corso di un anno: si cerca nella zona di via Sardegna

PATERNÒ – Appello urgente per il ritrovamento di un cane corso femmina di appena un anno, regolarmente dotata di microchip, smarrita nella serata di ieri, martedì 30 settembre, nella zona di via Sardegna.

L’animale, ancora giovane, rappresenta un affetto importantissimo per la sua famiglia, che da ore è in ansia e la sta cercando senza sosta. Si teme che, spaventata, possa essersi allontanata velocemente dal punto dello smarrimento, finendo anche in zone limitrofe rispetto a quella iniziale.

Per questo motivo, i proprietari rivolgono un appello a tutta la comunità: chiunque si trovi a transitare nelle vie di Paternò, o nei quartieri vicini a via Sardegna, è invitato a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti. Anche un piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per ricondurre la cagnolina a casa.

Chiunque dovesse notarla è pregato di contattare subito il numero 349 733 5228. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che si renderanno disponibili a fornire informazioni o supporto.

Un gesto di collaborazione da parte dei cittadini può davvero fare la differenza per riportare a casa la giovane cane corso e restituirle al calore della sua famiglia.

Rubrica “SOS Animali” a cura di 95047.it