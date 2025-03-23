SOS ANIMALI: CUCCIOLO DI ROTTWEILER IN PERICOLO SULLA EX STATALE 121

Un cucciolo di Rottweiler è stato avvistato nelle ultime ore lungo la strada statale 121, in contrada Schettino, prima dell’autovelox. Il piccolo, visibilmente spaesato, è stato inizialmente notato da...

Un cucciolo di Rottweiler è stato avvistato nelle ultime ore lungo la strada statale 121, in contrada Schettino, prima dell’autovelox.

Il piccolo, visibilmente spaesato, è stato inizialmente notato davanti a un cancello, ma ora si è spostato sulla statale, una zona ad alto traffico dove sono presenti altri cani dietro delle recinzioni.

Con una catena ancora al collo, il cucciolo sembra essere stato abbandonato o smarrito, e la sua presenza in un'area pericolosa come quella della statale solleva preoccupazioni per la sua sicurezza.

La strada, infatti, è frequentata da numerosi veicoli e l'animale potrebbe essere esposto a gravi rischi.

Gli abitanti della zona sono invitati a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi avvistamento del cucciolo, con la speranza di poterlo mettere in salvo quanto prima.