Cane smarrito tra Paternò e Ragalna: probabilmente spaventata dai botti di Capodanno

Un cane si è smarrito nella serata di Capodanno tra il territorio di Ragalna e Paternò probabilmente spaventato dai botti.

Si tratta di Emi, una femmina meticcia di 3 anni, taglia media (circa 25 kg), con pelo raso bianco a macchie nere. Il cane è microchippato e indossava un collare rosa al momento dello smarrimento.

📍 Zona dello smarrimento

Emi si è allontanata dalla zona della strada vecchia per Ragalna, nei pressi dell’autocarrozzeria Marchese, vicino alla strada chiusa che conduce verso Paternò, in prossimità del frantoio.

Secondo quanto riferito dalla proprietaria, il cane è molto pauroso ma estremamente buono e risponde al nome “Emi”. È molto probabile che, spaventata dai botti di Capodanno, invece di rientrare a casa si sia allontanata ulteriormente.

📞 Contatti

Chiunque dovesse avvistarla o riuscire a metterla in sicurezza è pregato di contattare immediatamente:

📲 329 027 2010

🙏 Massima condivisione, anche un piccolo avvistamento può essere fondamentale per riportare Emi a casa.