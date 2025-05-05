CUCCIOLO SMARRITO ALLA RAGIONERIA DI PATERNÒ: L’APPELLO PER RITROVARNE I PROPRIETARI

Paternò – Un cucciolo dall’aspetto spaventato è stato avvistato nelle scorse ore nei pressi della sede della Ragioneria di Paternò, in zona conosciuta anche come “Giochino Russo”. A segnalarlo è stata...

L’animale si trovava da solo, senza guinzaglio né pettorina, e mostrava segnali di forte disorientamento. Secondo quanto riferito, potrebbe essersi allontanato da casa e aver perso l’orientamento.

La segnalazione è stata rilanciata anche sui social, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo o intervenire per offrirgli un rifugio temporaneo.

Chi ha ricevuto l’allarme non si trova attualmente a Paternò e non ha la possibilità di recuperare il cucciolo personalmente. Per questo motivo è stato lanciato un appello alla cittadinanza.

Chiunque si trovi nei pressi della Ragioneria o abbia informazioni utili è invitato a passare a verificare le condizioni del cane o a contattare le autorità competenti. Ogni gesto può contribuire a riportarlo a casa sano e salvo.