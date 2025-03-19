PATERNO'. DISPERATO APPELLO PER TITTY: OFFRESI RICOMPENSA PER IL SUO RITROVAMENTO

Paternò – Cresce l’angoscia per la scomparsa di Titty, un gatto maschio sterilizzato di 10 anni, smarrito da lunedì 17 marzo nella zona Ardizzone, tra via Presidente Gronchi e via Alcide De Gasperi. L...

Paternò – Cresce l’angoscia per la scomparsa di Titty, un gatto maschio sterilizzato di 10 anni, smarrito da lunedì 17 marzo nella zona Ardizzone, tra via Presidente Gronchi e via Alcide De Gasperi. La sua famiglia, disperata, lancia un appello attraverso la rubrica SOS Animali del sito 95047.it.

Titty è un felino affettuoso e domestico, caratterizzato da un segno distintivo: una piccola mancanza di pelo sul collo. I proprietari chiedono l’aiuto dei cittadini e degli amanti degli animali per ritrovarlo al più presto.

Chiunque lo avvisti è pregato di contattare immediatamente il numero 3406195435. Per incentivare le ricerche, i proprietari offrono una ricompensa a chi fornirà informazioni utili al ritrovamento.

La scomparsa di animali domestici rappresenta sempre un momento di grande apprensione per le famiglie, che si affidano alla solidarietà della comunità per riportarli a casa sani e salvi. Si invita chiunque possa fornire indicazioni utili a contattare i proprietari e a condividere l’appello.

Restiamo in attesa di aggiornamenti e speriamo in un lieto fine per Titty.