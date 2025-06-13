GATTINA SMARRITA A PATERNÒ, L’APPELLO DI UNA CITTADINA: “AIUTATEMI A RITROVARLA”

Paternò – Un appello accorato arriva da una nostra concittadina che ha smarrito la sua gattina Zafira, scomparsa nella giornata di mercoledì 12 giugno nella zona Purgatorio, traversa Paternò.Zafira è...

Paternò – Un appello accorato arriva da una nostra concittadina che ha smarrito la sua gattina Zafira, scomparsa nella giornata di mercoledì 12 giugno nella zona Purgatorio, traversa Paternò.

Zafira è una gatta adulta di 8 anni, molto affettuosa e legata alla sua famiglia, che ora è disperata e chiede aiuto a chiunque possa averla vista o sappia qualcosa.

“Vi chiedo con tutto il cuore di aiutarmi. So che ci sono notizie più importanti, ma per me Zafira è parte della mia vita. Aiutatemi a riportarla a casa, vi prego,” scrive la proprietaria.

L’invito è rivolto a tutta la comunità: chi abita o frequenta la zona Purgatorio è pregato di prestare attenzione, controllare cortili, garage o spazi dove Zafira potrebbe essersi rifugiata, spaventata.

Zona dello smarrimento: Purgatorio – traversa Paternò

Data: 12 giugno 2025

Contatto: 348 614 9907

Ogni piccolo gesto può essere d’aiuto. Anche solo condividere questo messaggio può fare la differenza.

Chiunque abbia informazioni, è invitato a mettersi in contatto. Aiutiamo Zafira a tornare a casa.