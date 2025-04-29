Cagnolino smarrito a Paternò: appello per ritrovare la sua famiglia

Paternò – Un nostro lettore ci segnala il ritrovamento di un cagnolino smarrito nella zona Scalavecchia. L’animale, ben curato e dall’aspetto docile, è stato trovato nel tardo pomeriggio del 29 aprile...

Paternò – Un nostro lettore ci segnala il ritrovamento di un cagnolino smarrito nella zona Scalavecchia. L’animale, ben curato e dall’aspetto docile, è stato trovato nel tardo pomeriggio del 29 aprile, proprio davanti a un’abitazione privata.

“Ho trovato questo cagnolino davanti casa. È molto curato, sicuramente qualcuno lo ha smarrito. È possibile fare un annuncio? Io purtroppo non posso tenerlo in casa”, ci scrive il cittadino che lo ha momentaneamente accolto.

Il cane sembra appartenere a una famiglia che con ogni probabilità lo sta cercando con preoccupazione.

Chiunque riconosca il cagnolino o abbia informazioni utili per rintracciare i proprietari è invitato a mettersi in contatto con il lettore attraverso i seguenti recapiti:

WhatsApp: 393 9504777

Telefono del lettore: 346 6942216

Aiutiamolo a tornare a casa. Ogni condivisione può fare la differenza: non lasciamo che questo tenero amico a quattro zampe resti lontano dalla sua famiglia.

Grazie a tutti per la collaborazione!