Paternò – Smarrito pastore tedesco in contrada Scalilli: si chiama Thor

07 ottobre 2025 10:36
SOS Animali
Paternò, 7 ottobre 2025 – Appello urgente per il ritrovamento di Thor, un bellissimo pastore tedesco di colore grigio focato smarrito in contrada Scalilli, zona periferica di Paternò.

Il cane indossa un collare a catena ed è regolarmente microchippato. Si tratta di un animale docile e affettuoso, molto legato alla famiglia, che lo sta cercando con grande preoccupazione.

Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il proprietario al numero 339 276 5109.

Diffondete l’appello, anche condividendo questo post: ogni segnalazione può essere preziosa per riportare Thor a casa.

