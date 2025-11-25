PATERNO'. Cane smarrito o abbandonato alla Villa Moncada: scatta l’appello per aiutarlo
Da alcuni giorni numerosi cittadini segnalano la presenza di un cucciolo di bassotto che si aggira da solo all’interno della Villa Moncada, a Paternò. Non è chiaro se si tratti di un cane smarrito o abbandonato, ma il piccolo appare spaesato e probabilmente in cerca di qualcuno che si prenda cura di lui.
Chi ha lanciato l’appello teme che il cagnolino possa essere esposto a situazioni di pericolo, soprattutto alla luce dei frequenti atti vandalici che, purtroppo, vengono registrati nella villa. Per questo motivo si chiede alla comunità di mobilitarsi per evitare che il cucciolo possa subire danni.
Dove si trova: Villa Moncada, Paternò
Descrizione: presunto cucciolo di bassotto, solo da più giorni
Chiunque lo riconosca o abbia informazioni è invitato a contattarci o a recarsi direttamente sul posto per verificare se possa trattarsi di un cane smarrito.
La condivisione dell’appello può fare la differenza.
95047.it – Rubrica SOS Animali
Aiutiamo insieme questo piccolo a tornare al sicuro.