PATERNO'. APPELLO URGENTE: BARBONCINO BIANCO RASATO SCOMPARSO – RICOMPENSA PER CHI LO TROVA

Si segnala lo smarrimento di un cucciolo di barboncino bianco di piccola taglia, avvenuto nella zona di via Sardegna, precisamente di fronte al negozio dei cinesi. La scomparsa risale a diversi giorni fa, e da allora non si hanno più notizie del cagnolino.

Il cucciolo, ritratto nella foto allegata, aveva inizialmente il pelo lungo ma è stato recentemente tosato, dettaglio che potrebbe facilitarne l'identificazione.

Non indossa collare, e potrebbe mostrarsi spaventato se avvicinato da estranei.

L’animale è molto affettuoso e abituato al contatto umano, per questo si teme che possa essersi allontanato seguendo qualcuno o essersi smarrito cercando di tornare a casa.

Chiunque abbia informazioni utili o lo abbia eventualmente trovato è invitato a mettersi in contatto.

Per segnalazioni o avvistamenti, si può chiamare il numero 340 8548480.

È prevista una ricompensa per chi contribuirà al ritrovamento del cucciolo.