PATERNÒ, SMARRITO PAPPAGALLO AYRTON IN ZONA VILLETTA: OFFERTA RICOMPENSA A CHI LO RITROVA
Paternò. L’allarme parte dalla periferia di Paternò: un pappagallo Calopsite allevato a mano, di nome Ayrton, è scomparso nella zona Villetta. Affettuoso e abituato al contatto umano, potrebbe avvicinarsi a persone o abitazioni se richiamato con dolcezza.
«È cresciuto in casa ed è abituato al rapporto con l’uomo» – spiega il proprietario – «spero che qualcuno possa ritrovarlo e occuparsene finché non lo riporto a casa».
Essendo un animale domestico abituato all’uomo, Ayrton potrebbe essersi posato su balconi, alberi o vicino a finestre. Se avvistato, si consiglia di non spaventarlo, ma di avvicinarlo con calma, offrendo acqua o cibo per guadagnarne la fiducia.
È prevista una ricompensa per chiunque riesca a ritrovarlo o fornisca informazioni utili.
Per segnalazioni o avvistamenti è possibile contattare il numero 345 771 8765.
Ogni segnalazione può essere determinante. Condividete e restate all’erta: Ayrton potrebbe essere proprio lì.