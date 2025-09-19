SOS Animali – Cane smarrito in zona Raisa, tra Paternò e Biancavilla

L’appello arriva da un lettore che chiede aiuto per ritrovare il proprio amico a quattro zampe.Ieri sera, in zona “Raisa”, nelle campagne tra Paternò e Biancavilla, lungo la strada che conduce a Centu...

L’appello arriva da un lettore che chiede aiuto per ritrovare il proprio amico a quattro zampe.

Ieri sera, in zona “Raisa”, nelle campagne tra Paternò e Biancavilla, lungo la strada che conduce a Centuripe, si è smarrito un cane meticcio segugio–cirneco di colore oro, con una macchia bianca sul petto.

L’animale è registrato a nome Argo e al momento della scomparsa indossava un collare arancione con avvisatore acustico.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili al ritrovamento è pregato di contattare il numero: 349 704 8886.

Un piccolo gesto può fare la differenza e aiutare Argo a tornare presto a casa.