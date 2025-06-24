COCORITA SMARRITO A PATERNÒ, ZONA CHIESA SANTA RITA: AIUTATECI, OFFRIAMO UNA RICOMPENSA

Snoopy non è ancora tornato a casa e continuiamo a cercarlo senza arrenderci. È un cocorita allevato a mano, entrato nella nostra famiglia quando aveva appena 20 giorni. Da allora è diventato parte in...

Snoopy non è ancora tornato a casa e continuiamo a cercarlo senza arrenderci. È un cocorita allevato a mano, entrato nella nostra famiglia quando aveva appena 20 giorni. Da allora è diventato parte integrante della nostra vita, affezionato a ciascuno di noi come un cane.

Sabato 21, intorno alle 18, un forte spavento causato da una porta sbattuta lo ha fatto scappare. Da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie.

Snoopy è molto docile e si fida degli esseri umani. Potrebbe essere entrato in una casa da una finestra aperta o su una terrazza, senza rendersi conto del pericolo. Chiediamo con sincerità: se lo avete visto o trovato, aiutateci a riportarlo a casa.

Il suo valore è affettivo, non materiale. Con la ricompensa potreste anche acquistare un altro uccellino, ma non sarà mai lui. Snoopy ci riconosce, ci ama, è cresciuto con noi. E ora sta soffrendo, come noi che lo stiamo aspettando ogni giorno.

Zona di smarrimento: nei pressi della Chiesa di Santa Rita

Contatto: 348 7968199 (anche tramite messaggio)

Vi chiediamo di condividere questo appello e, se avete informazioni, di contattarci subito. Ogni segnalazione può fare la differenza.