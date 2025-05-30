Cane smarrito in Contrada Schettino: appello per una bulldog francese
Data dello smarrimento: 23 maggio 2025Zona: Contrada Schettino, PaternòÈ da ormai diversi giorni che non si hanno più notizie di una dolcissima bulldog francese che si è allontanata dalla sua abitazio...
Data dello smarrimento: 23 maggio 2025
Zona: Contrada Schettino, Paternò
È da ormai diversi giorni che non si hanno più notizie di una dolcissima bulldog francese che si è allontanata dalla sua abitazione in c.da Schettino (Paternò) il 23 maggio 2025.
La famiglia è comprensibilmente in grande apprensione e lancia un appello a tutta la comunità: chiunque l’abbia trovata o l’abbia anche solo avvistata, è gentilmente pregato di mettersi in contatto al numero: 391 141 0543.
Anche un piccolo indizio può essere fondamentale per riportarla a casa sana e salva.
Condividete questo appello! Aiutateci a riportarla a casa!
Grazie a tutti per la collaborazione e la sensibilità.