Paternò, avvistato cane lupo cecoslovacco in zona Cappuccini: appello per ritrovare il proprietario

PATERNO’ – Nuova segnalazione giunta alla nostra redazione per la rubrica SOS Animali. Un lettore ci ha contattati per segnalare la presenza, ormai da circa una settimana, di un cane lupo cecoslovacco che si aggira soprattutto nelle ore serali nella zona Cappuccini, tra via Santa Lucia e l’ospedale.

L’animale, che indossa un collare rosso, appare in buone condizioni di salute e non sembra un randagio, per questo motivo si sospetta che possa essersi smarrito o, peggio, che sia stato abbandonato.

Il cittadino che ha lanciato l’allarme ci ha scritto: «L’ho visto più volte la sera, si muove tra le strade dei Cappuccini e dell’ospedale. Ha un collare rosso e non vorrei che sia stato abbandonato».

Chiunque riconoscesse il cane o fosse a conoscenza del proprietario, può mettersi in contatto con la nostra redazione o recarsi direttamente nella zona indicata per verificare l’eventuale presenza dell’animale.

Invitiamo tutti a condividere la segnalazione per favorire il ricongiungimento del cane con la sua famiglia o, nel caso in cui fosse davvero abbandonato, per trovargli una nuova casa accogliente.