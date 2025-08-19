PATERNÒ. Meticcia scomparsa in zona Cimitero Nuovo, ricompensa per chi la ritrova
Nel tardo pomeriggio di sabato 17 agosto, intorno alle 18:00, una cagnolina meticcia di piccola taglia, simile a un pinscher, si è smarrita nella zona del Cimitero Nuovo.L’animale, molto affezionato a...
Nel tardo pomeriggio di sabato 17 agosto, intorno alle 18:00, una cagnolina meticcia di piccola taglia, simile a un pinscher, si è smarrita nella zona del Cimitero Nuovo.
L’animale, molto affezionato alla famiglia, potrebbe essere spaventato e disorientato. I proprietari hanno lanciato un appello attraverso la rubrica SOS Animali, chiedendo la collaborazione di chiunque possa averla vista o possa fornire indicazioni utili al suo ritrovamento.
Per incentivare le ricerche, è stata messa a disposizione una ricompensa.
Chiunque avesse informazioni può contattare il numero 339 388 972 5607.
La comunità è invitata a prestare attenzione e a diffondere l’appello: ogni segnalazione può essere determinante per riportare la cagnolina a casa.