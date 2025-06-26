RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA

Ci appelliamo al buon cuore di tutti. Da due giorni stiamo cercando disperatamente una gattina che vive in un appartamento e si muoveva anche sul tetto della casa. Era stata salvata da cucciola da una...

Ci appelliamo al buon cuore di tutti. Da due giorni stiamo cercando disperatamente una gattina che vive in un appartamento e si muoveva anche sul tetto della casa. Era stata salvata da cucciola da una situazione difficile e aveva finalmente trovato una casa piena d'amore dove crescere serena.

Non era mai scomparsa prima d’ora, per questo la preoccupazione è altissima.

Temiamo il peggio, ma speriamo ancora che possa essersi rifugiata in qualche zona vicina o in una terrazza comunicante e che magari non riesca a tornare da sola.

Vi chiediamo di aiutarci: se siete in zona, fate attenzione, controllate i vostri spazi esterni, giardini, cantine o tetti. Anche un piccolo movimento o un miagolio potrebbe essere un segnale.

Se avete qualunque avvistamento o segnalazione, non esitate a contattarci.

L’unione fa la forza. Aiutateci a riportarla a casa.

Contatto: 347 171 1090

Zona: Via Garibaldi (altezza via Russo) – Paternò