95047

RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA

Ci appelliamo al buon cuore di tutti. Da due giorni stiamo cercando disperatamente una gattina che vive in un appartamento e si muoveva anche sul tetto della casa. Era stata salvata da cucciola da una...

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2025 19:40
RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA -
SOS Animali
Condividi

Ci appelliamo al buon cuore di tutti. Da due giorni stiamo cercando disperatamente una gattina che vive in un appartamento e si muoveva anche sul tetto della casa. Era stata salvata da cucciola da una situazione difficile e aveva finalmente trovato una casa piena d'amore dove crescere serena.

Non era mai scomparsa prima d’ora, per questo la preoccupazione è altissima.
Temiamo il peggio, ma speriamo ancora che possa essersi rifugiata in qualche zona vicina o in una terrazza comunicante e che magari non riesca a tornare da sola.

Vi chiediamo di aiutarci: se siete in zona, fate attenzione, controllate i vostri spazi esterni, giardini, cantine o tetti. Anche un piccolo movimento o un miagolio potrebbe essere un segnale.

Se avete qualunque avvistamento o segnalazione, non esitate a contattarci.
L’unione fa la forza. Aiutateci a riportarla a casa.

Contatto: 347 171 1090
Zona: Via Garibaldi (altezza via Russo) – Paternò

RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA
RUBRICA SOS ANIMALI – GATTINA SCOMPARSA A PATERNÒ, AIUTATECI A RITROVARLA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047