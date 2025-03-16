SOS ANIMALI . CAGNOLINO RITROVATO IN ZONA VIA TAORMINA: AIUTIAMOLO A TROVARE IL SUO PADRONE
Oggi riceviamo una segnalazione da un nostro lettore che ha trovato un cagnolino in difficoltà. Il piccolo è stato scoperto sotto un'auto, spaventato e smarrito, in zona Via Taormina, dietro la villa....
Fortunatamente, è stato subito preso in cura e ora si trova al sicuro a casa della persona che lo ha trovato.
Il cagnolino, evidentemente di razza, è molto docile e abituato a stare a contatto con gli esseri umani. È probabile che qualcuno lo stia cercando, e vogliamo fare tutto il possibile per aiutarlo a tornare a casa.
Se qualcuno riconosce il cagnolino o ha informazioni utili, può contattare il lettore ai seguenti recapiti:
- Email: [email protected]
- WhatsApp: 393 9504777
Non lasciamo che questo dolce amico a quattro zampe rimanga lontano dalla sua famiglia. Condividete questo annuncio per dare al cagnolino una possibilità di tornare a casa!
Grazie per il vostro aiuto!