Paternò, balcone pericolante: strada chiusa e traffico deviato, intervento dei Vigili del Fuoco

PATERNO’ – Strada chiusa al traffico in via Emanuele Bellia per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco su un balcone pericolante.

I pompieri sono sul posto e stanno operando per mettere in sicurezza la struttura. Per eseguire le operazioni in quota è stato necessario attendere l’arrivo dell’autoscala proveniente da Catania.

La chiusura della strada ha comportato la deviazione del traffico sulle vie limitrofe, con rallentamenti alla circolazione nella zona.

Sul posto pure la Polizia Municipale per la gestione del traffico , le operazioni sono ancora in corso e la viabilità resterà modificata fino al completamento dell’intervento.