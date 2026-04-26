INCIDENTE PALERMO–CATANIA SCONTRO TRA DUE AUTO

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile 2026, lungo l’asse Palermo–Catania, nei pressi del Mulinello, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero dei feriti, ma fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto è intervenuta la Polizia che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

Presenti anche i mezzi di soccorso e il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli coinvolti.

🚗 Pesanti le ripercussioni sul traffico: lungo il tratto interessato si sono registrati rallentamenti e lunghe code, con disagi per gli automobilisti in transito.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non è escluso che ulteriori dettagli possano emergere nelle prossime ore.