👉 Paternò, maxi controlli della Polizia: 137 identificati e multe per 8.500 euro

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita ieri dalla Polizia di Stato in diverse zone ricadenti nel territorio dei Comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò, secondo quanto previsto dal piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale di Paternò.

Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie. Ancora una volta, sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare per scongiurare rischi per gli utenti della strada, a cominciare dai pedoni, bloccando quelle condotte irregolari tenute da parte di automobilisti e motociclisti. Al riguardo sono state rilevate molteplici infrazioni al Codice della strada, elevando sanzioni per un importo complessivo di circa 8.500 euro.

Complessivamente, sono state identificate 137 persone, di cui 29 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 76 veicoli, tra auto e scooter.

Nello specifico, sono stati sanzionati alcuni automobilisti per la mancata revisione periodica del veicolo, altri perché sorpresi alla guida senza patente, uno per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, un altro per guida con patenta scaduta.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni a Paternò come in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.