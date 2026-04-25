Paternò disegna il suo futuro: al via il piano che cambierà la città (puoi decidere anche tu)

La Commissione Straordinaria invita cittadini, professionisti e associazioni a fornire il proprio contributo attraverso un questionario - “Paternò Partecipa: La Tua Idea diventa Città”. Obiettivo: una città più sostenibile, inclusiva e moderna.

PATERNÒ (CT) – Il Comune di Paternò compie un passo decisivo verso la trasformazione del proprio territorio. Con il recente atto di indirizzo della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, è stato ufficialmente avviato l'iter per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento che sostituirà il vecchio Piano Regolatore Generale e definirà lo sviluppo della città per i prossimi decenni.

Il PUG non sarà soltanto un documento tecnico, ma un vero e proprio "patto per il territorio" basato sulla sostenibilità ambientale, il consumo di suolo tendente a zero, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità della vita dei residenti.

La partecipazione dei cittadini: il questionario

Per garantire che il nuovo piano risponda alle reali esigenze della comunità, la Commissione ha pubblicato un avviso di avvio del procedimento di formazione del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI PATERNO’ ai sensi dell’art. 6, comma 1 e art. 26, comma 3 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 e ss.mm.ii. che avvia di fatto il processo partecipativo. In allegato all’avviso, è disponibile un questionario conoscitivo rivolto a tutti i cittadini, ai tecnici, alle forze sociali e ai portatori di interesse. Attraverso questo strumento, ogni residente potrà segnalare criticità, suggerire priorità e condividere la propria visione su temi chiave. Il questionario e la documentazione relativa all'atto di indirizzo sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Paternò. I contributi raccolti costituiranno la base conoscitiva per il gruppo di progettazione e permetteranno di costruire un piano condiviso e trasparente