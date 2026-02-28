Paura a Paternò: donna colta da malore in via Vittorio Emanuele, soccorsa dal 118
Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, a Paternò, nella zona alta di via Vittorio Emanuele, nei pressi dell’incrocio con via Stazione.
Secondo le prime informazioni raccolte, una donna avrebbe accusato improvvisamente un malore mentre si trovava in strada, accasciandosi al suolo e richiamando l’attenzione di alcuni passanti presenti nella zona.
Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna direttamente sul luogo dell’accaduto.
Presenti anche i Carabinieri, intervenuti per verificare la situazione e garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni della donna, né se sia stato necessario il trasferimento in ospedale.