Paternò, auto smontata pezzo dopo pezzo e abbandonata vicino al cimitero nuovo
Una scena insolita quella segnalata nelle ultime ore a Paternò, nei pressi del cimitero nuovo in via Balatelle, dove alcuni cittadini hanno notato un’auto in condizioni decisamente particolari.
Il veicolo, parcheggiato lungo la strada, appare completamente smontato in diverse parti della carrozzeria: mancano infatti gli sportelli e altri componenti esterni, lasciando intravedere l’interno dell’abitacolo.
La foto, inviata alla redazione da un lettore, mostra l’auto ferma ai margini della carreggiata in una zona poco distante dal cimitero. Non è chiaro da quanto tempo il mezzo si trovi lì né quale sia l’origine della situazione.
Non si esclude che possa trattarsi di un veicolo abbandonato o oggetto di smontaggio per recuperare pezzi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.
La segnalazione potrebbe essere utile alle autorità competenti per verificare la presenza del mezzo e accertarne la provenienza.
