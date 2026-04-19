ULTIM’ORA – Tamponamento sulla 284 a Paternò: coinvolte tre auto, traffico regolare
ULTIM’ORA – Tamponamento sulla 284 a Paternò: coinvolte tre auto, traffico regolare
Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, lungo la superstrada 284, in contrada Scalilli, nel territorio di Paternò, nei pressi dell’autovelox.
Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture mentre procedevano in direzione Catania.
L’impatto, secondo le primissime informazioni, non avrebbe provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte.
I veicoli, infatti, sarebbero stati spostati lateralmente rispetto alla carreggiata, permettendo così una circolazione tutto sommato regolare. Al momento non si registrano particolari disagi al traffico.
Resta da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.