BELPASSO. SP15, allarme sicurezza: buche profonde e acqua sulla strada da settimane

Ancora una segnalazione sulle condizioni critiche della viabilità lungo la Strada Provinciale 15, in territorio di Belpasso, nel tratto che conduce verso il parco divertimenti. Le immagini parlano chiaro: carreggiata danneggiata, buche profonde e un continuo rivolo d’acqua che invade l’asfalto.

Secondo quanto riferito da un cittadino che percorre quotidianamente la zona, il problema persiste da circa due mesi. In particolare, la perdita si trova dopo lo stabilimento “Pane Bianco”: superata la linea ferroviaria e imboccata la salita, a circa 100 metri è presente acqua sulla strada che, nel tempo, ha provocato il deterioramento del manto stradale.

Le condizioni della SP15 risultano ormai critiche, con numerose voragini che rendono il tratto quasi impraticabile. Segnalato anche un incidente stradale causato proprio dalle buche presenti lungo la carreggiata.

“È una vergogna” – racconta chi transita ogni giorno – evidenziando come la situazione sia stata già segnalata più volte senza interventi risolutivi.

⚠️ L’appello

Alla luce dei rischi per automobilisti e motociclisti, si chiede un intervento urgente da parte degli enti competenti per individuare la perdita e ripristinare condizioni di sicurezza adeguate.