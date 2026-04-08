🚨 AGGIORNAMENTO – A19, TIR PRECIPITA DA UN CAVALCAVIA: AUTOSTRADA CHIUSA TUTTA LA NOTTE VERSO PALERMO

Si aggrava il quadro legato al grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tratta interessata resterà chiusa per l’intera notte in direzione Palermo. Le autorità invitano gli automobilisti a seguire attentamente le indicazioni autostradali e a utilizzare percorsi alternativi.

👉 Si consiglia l’uscita allo svincolo di Dittaino con rientro in autostrada a Mulinello.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 18:45 al chilometro 130, nei pressi del bivio di Mulinello, dove un tir che trasportava acqua, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un cavalcavia.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna. Dopo le prime cure sul posto, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale tramite elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale ANAS, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità.

Le operazioni di recupero del mezzo e la complessa situazione rendono necessaria la chiusura prolungata del tratto autostradale.

🔴 Notizia in aggiornamento